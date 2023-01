Carla Andrino e Mário Rui Teixeira disseram o “sim” no altar há 37 anos e a atriz fez questão de assinalar a data nas redes sociais.

No seu perfil de Instagram a intérprete decidiu publicar uma fotografia inédita do dia do seu casamento para comemorar o aniversário da união.

“Há 37 Anos, dissemos o sim das nossas vidas”, escreveu.

Recorde-se que da relação de Carla Andrino e Mário Rui Teixeira nasceu uma filha, Marta Andrino, que também seguiu as pisadas da mãe e tornou-se atriz.