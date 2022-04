Carla Ascenção com tudo pronto para a chegada da bebé

Carla Ascenção tem o parto previsto para os próximos dias e já tem tudo pronto para a chegada da sua filha Isabel, que é fruto do casamento com Pedro Ribeiro.

A jornalista do Porto Canal tem tudo a postos para efetuar a criopreservação das células estaminais do cordão umbilical da bebé no laboratório BebéVida, tal como contou no perfil de Instagram.

“Já temos tudo pronto para chegada da nossa bebé. A mala da maternidade está arrumada e o kit de colheita das células estaminais preparado para nos acompanhar no momento do parto”, adiantou.

Depios de terem tomado a decisão de criopreservar as células estaminais do cordão umbilical, o processo foi simples.

“O kit de colheita foi-nos entregue em casa e todo processo foi muito simples e fácil de tratar com o laboratório. Agora é só esperar que a Isabelinha nasça!” rematou Carla Ascenção.