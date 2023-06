Carla Baía dedica-se ao marido em dia especial: “Meu melhor amigo”

Rahim Samcher, marido de Carla Baía, completa 38 anos e a relações públicas decidiu assinalar a data com uma publicação nas redes sociais.

Carla Baía recorreu às redes sociais para assinalar o dia de aniversário do companheiro, Rahim Samcher, que completa 38 anos, com uma declaração de amor.

“Hoje é o dia dele! Do pai do meu filho, do meu melhor amigo, daquele que cuida de todos, do meu marido. Parabéns, meu amor. Amo-te muito”, escreveu.

Carla Baía e Rahim Samcher deram as boas-vindas ao primeiro filho em comum, o pequeno Noah, a 12 de janeiro deste ano.

A relações públicas, de 51 anos, é, também, mãe de Tiago e Diana, frutos do antigo casamento com o ex-jogador de futebol João Vieira Pinto.

Recorde-se que Carla Baía e Rahim Samcher “deram o nó” em 2019, após um polémico divórcio com João Vieira Pinto que só foi oficializado em 2008.