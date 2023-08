Carla Baía partilha foto amorosa: “Tio e sobrinha e duas mães babadas”

Carla Baía partilhou uma foto ao lado da filha, Diana, em família, que está a enternecer as redes sociais. Os elogios não param de chegar.

Juntas com os filhos. Carla Baía e Diana Pinto, mãe e filha, partilharam a maternidade há poucos meses e, nas redes sociais, publicaram uma foto ternurenta com os respetivos filhos.

“Tio e sobrinha”, legendou Carla Baía nas redes sociais, numa alusão ao grau de parentesco dos bebés. “Duas mães babadas!”, acrescentou Carla Baía.

Recorde-se que Carla Baía foi mãe do pequeno Noah no início de janeiro. O menino é fruto da relação com Rahim Samcher. A empresária também é mãe de Diana e Tiago, que nasceram durante o relacionamento anterior com João Vieira Pinto, ex-jogador e, atualmente, diretor da Federação Portuguesa de Futebol.

Já Diana Pinto foi mãe de Alice. Além da bebé, a jovem também é mãe de Vicente. Os dois filhos são fruto do relacionamento amoroso com Ricardo Menezes.

Rapidamente, os seguidores deram os parabéns pela imagem partilhada por Carla Baía nas redes sociais: “Que maravilha”, “família linda” ou “bebés maravilhosos” servem a título de exemplo.