Carla Baía prepara-se para ser mãe e avó ao mesmo tempo

Carla Baía, de 50 anos, prepara-se para receber não uma, mas duas crianças na sua vida. A ex-mulher de João Pinto vai ser mãe e avó ao mesmo tempo.

Depois de a relações públicas ter revelado estar grávida, também a filha, Diana Pinto, confessou estar à espera de bebé. Mãe e filha vão assim viver uma gestação ao mesmo tempo.

“E quem diria que este boneco com dois anos já vai ser irmão mais velho?”, revelou Diana Pinto.

Recorde-se que Carla Baía, que é mãe de Diana e Tiago Pinto, está à espera do primeiro filho em comum com Rahim Samcher. Já Diana Pinto está à espera do segundo filho em comum com Ricardo Menezes.