Carla Chambel chora a morte do irmão: “É com profunda dor que partilho esta notícia”

Nas redes sociais, a atriz Carla Chambel partilhou um texto emotivo, onde comunicou o falecimento do irmão, Zé Chambel, e deu os detalhes do velório.

“É com profunda dor que partilho esta notícia. O meu irmão Zé Chambel partiu esta noite para outra dimensão. Deixa-nos o sorriso e a serenidade em jeito de acordes de guitarra ou piano. Um som que ressoará dentro dos corações de quem ele tocou”, escreveu.

O velório aconteceu esta terça-feira, 6 de fevereiro, e a missa de corpo presente realiza-se esta quarta-feira, 7 de fevereiro, às 13h30 “na Igreja Matriz da Amadora, com saída para o cemitério da Amadora”.