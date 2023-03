Carla Vasconcelos atira: “Há a ideia feita de que ‘se é gorda, é cómica”

Carla Vasconcelos marcou presença no vespertino “Goucha”, na TVI, desta quarta-feira, 1 de março, e abordou alguns temas da sua vida pessoal.

Durante a conversa com Manuel Luís Goucha, a intérprete falou sobre o excesso de peso e sobre o alegado preconceito que existe em televisão.

“O preconceito está nos outros”, começou por referir, após ter sido questionada sobre o facto de já ter sofrido discriminação por ter excesso de peso.

“Não sinto na pele que me digam diretamente, mas sentes a partir do momento em que estás parado e lidas com os teus colegas – tens colegas que são magros e a quem dizem que têm de perder uns quilinhos”, explicou ainda.

“Há a ideia feita de que ‘se é gorda, é cómica’”, atirou também. Contudo, a atriz referiu que apesar do preconceito conseguiu interpretar personagens não cómicas durante a sua carreira.