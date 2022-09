Carlos Areia e Rosa Bela comemoram 14 anos de relação

Carlos Areia e Rosa Bela completam, esta quinta-feira, 1 de setembro, 14 anos de relação. Data assinalada nas redes sociais pela atriz.

“Vivemos sempre o hoje! Vivemos com ternura e companheirismo. Vivemos com dedicação e compreensão. Vivemos com lágrimas e discussão. Vivemos com amor e admiração. Vivemos abraçados e de mãos dadas”, começou por escrever a intérprete.

“Vivemos a alegria e a tristeza. Parei para pensar e… caraças…nós vivemos e continuamos a viver! Comemoramos hoje os nossos 14 anos!”, rematou.

Carlos Areia não ficou indiferente à publicação da companheira e respondeu: “Obrigado, mulher da minha vida”.

Na secção de comentários os elogios rapidamente se multiplicaram da parte dos internautas.