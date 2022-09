Carlos Areia partilha retrato com Soraia Chaves: “Encontro feliz”

Carlos Areia surpreendeu os seus seguidores quando, este sábado, 17 de setembro, partilhou um retrato com Soraia Chaves.

Foi através do seu perfil de Instagram que o ator fez a publicação. “Registo de um encontro muito feliz”, afirmou Carlos Areia na legenda da imagem.

Recorde-se que recentemente Carlos Areia e Rosa Bela comemoraram 14 anos de relação.

“Vivemos sempre o hoje! Vivemos com ternura e companheirismo. Vivemos com dedicação e compreensão. Vivemos com lágrimas e discussão. Vivemos com amor e admiração. Vivemos abraçados e de mãos dadas”, escreveu a atriz nas redes sociais.