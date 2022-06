Carlos Cunha desmente saída da novela da TVI: “Isso magoou-me muito”

Carlos Cunha desmentiu, esta quinta-feira, 2 de junho, a vontade de sair da novela “Rua das Flores”, da TVI. “Isso magoou-me muito”, afirmou.

O ator, de 68 anos, garantiu que está tudo a correr “bem” com as gravações do projeto da TVI. O intérprete ficou “magoado” com as notícias que davam conta da sua vontade de sair da “Ruas das Flores”.

“Fiquei muito magoado, aqui fui muito bem recebido, como se estivesse todos os dias com eles. Tenho ali muitos amigos”, começou por contar a Manuel Luís Goucha no formato “Goucha”.

“Inclusive, posso perder amigos, podem pensar: ‘este gajo não presta, este gajo diz que está aqui de alma e coração e finalmente é um filho da mãe porque na primeira oportunidade vai dizer não estou para isto’”, prosseguiu.

O artista ficou magoado porque tem vários amigos a trabalhar consigo na novela: “Isso magoou-me muito, porque tenho lá gente amiga, porque sou muito amigo… Aquilo pode ser a pior novela do mundo, que não é, mas vejo toda a gente a dar o litro por aquilo, estão mesmo a dar o litro”.

Além de Carlos Cunha, também fazem parte do elenco de “Rua das Flores” atores como Ana Bola, José Pedro Gomes, Eduardo Madeira, Matilde Breyner, Paula Neves, Joaquim Horta, David Carreira, entre outros.