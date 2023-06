Carlos III só aceita Harry após divórcio com Meghan Markle

Monarca Carlos III só aceitará o filho Harry de braços abertos, se este colocar um ponto final no casamento com Meghan Markle.

Harry e Meghan estão, alegadamente, a atravessar um momento conturbado no casamento. Porém, quem não consegue esconder a felicidade com tais notícias é a casa real britânica.

Segundo o site RadarOnline, só há uma forma de Carlos III receber o príncipe Harry de braços abertos no Reino Unido e conferir-lhe novamente estatuto real: se o duque de Sussex colocar um ponto final no casamento com Meghan Markle.

“Ele sente a falta do filho e adorava ter uma conversa franca com ele, mas isso é impensável enquanto Meghan estiver em cena. As consequências que daí iriam advir seriam prejudiciais. Não compensa”, garantiu uma fonte próxima do rei.

Ao contrário de Carlos III, uma reaproximação entre William e Harry não está em cima da mesa: “Quer esperar para ver o que acontece, mas não está confiante que o irmão, de repente, pare com os ataques e normalize a sua postura”, acrescentou a mesma fonte, referindo-se a William.

Recorde-se que o “Tropping the Colour”, parada que assinala o aniversário do rei Carlos III, realiza-se este sábado, 17 de junho, mas Harry e Meghan Markle não receberam nenhum convite oficial para as celebrações.