Carlos Samora faz nova atualização sobre estado de saúde de Rogério Samora

Carlos Samora, primo de Rogério Samora, recorreu às redes sociais para fazer um novo ponto de situação sobre o estado de saúde do ator.

Na publicação do Facebook, o primo do ator referiu que este ainda se encontra com “prognóstico reservado”.

“Dia 57. O tempo passa a correr e apesar de o estado de saúde do Rogério continuar com prognóstico reservado e não querer acordar nós continuamos a acreditar no teu regresso, porque a FÉ e a ESPERANÇA estão do nosso lado. FORÇA Rogério tu és dos FORTES e vais vencer esta LUTA”, pode-se ler.

Recorde-se que Rogério Samora, de 62 anos, encontra-se há 57 dias internado nos cuidados intensivos no Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca, na Amadora, após ter sofrido duas paragens cardiorrespiratórias durante o período de gravações da novela