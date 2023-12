Carminho ao lado de Taylor Swift (e não só) em noite de estreia de filme

Carminho esteve ao lado de estrelas internacionais como Taylor Swift e Emma Stone na estreia do filme “Poor Things”.

A fadista portuguesa Carminho canta no filme “Poor Things” e esteve na estreia da película em Nova Iorque, nos Estados Unidos. A cantora encontrou-se com estrelas internacionais como a cantora Taylor Swift ou a atriz Emma Stone.

“Quando recebi o convite para cantar em ‘Poor Things’ jamais imaginei a incrível experiência que iria viver e a maravilhosa reação a este filme impressionante. Ontem assisti pela primeira vez ao filme e à cena em que canto e toco guitarra portuguesa”, disse Carminho nas redes sociais.

“Que orgulho levar o fado e a língua portuguesa a um lugar tão especial, partilhando estes momentos com um realizador único e uma equipa fabulosa. Fiquei sem palavras.

E a cereja no bolo foi a Emma Stone e eu, cúmplices de uma surpresa para todo o cast, equipa e convidados na festa que se seguiu!”, rematou Carminho.

Além de Taylor Swift e Emma Stone, Carminho ainda conversou com o ator Mark Ruffalo. Curioso é o vídeo do diálogo com Swift, que, a certa altura, se mostra completamente rendida a Carminho: “És espantosa!”