Carminho deu à luz? Amigos acham que sim

A fadista, que estava grávida de nove meses, publicou uma fotografia no Instagram a dar as boas-vindas à “Primavera” e os amigos entendem como o sinal do nascimento da primeira filha.

“Fadista já é mãe e anuncia nascimento de forma enigmática”. É assim que o site da “Nova Gente” avança com o alegado nascimento da primeira bebé da fadista, fruto do casamento com o músico João Pimenta Gomes.

Apesar de Carminho não ter confirmado, ainda, a boa nova, o facto é que a imagem da flor rosa colocada em cima de catos levaram os amigos a dar os parabéns pelo pretenso nascimento da filha.

“Parabéns mamãe Carminho e papá João. Muitos beijinhos nos três”, refere Moreno Veloso.

“Feliz por vocês! Beijinhos e abraços aos três”, refere o cantor Héber Marques.