Carolina Carvalho abre o livro sobre a leucemia da irmã: “Foram anos complicados”

Carolina Carvalho abriu o livro, este sábado, sobre o cancro que a irmã Simone viveu quando tinha oito anos. A atriz da SIC recorda que foram anos muito complicados.

A namorada do cantor David Carreira tinha 14 quando a irmã descobriu que tinha leucemia num estado avançado. Em conversa com Daniel Oliveira, no “Alta Definição”, a intérprete falou sobre uma das fases mais difíceis da sua vida.

“Somos sete irmãos e uma família muito unida. Tinha 14 anos quando a Simone, que tinha 8, teve leucemia, diagnosticada num estado muito avançado. Senti-me muito frágil nessa altura. […] Os tratamentos duraram três anos, às vezes ela vinha para casa, outras víamo-la apenas através de um vidro”, contou, referindo que os seus pais tinham falado consigo para preparar a morte de Simone. “Foram anos complicados”, acrescentou, em lágrimas.

A sua irmã conseguiu melhorar. No entanto, Carolina Carvalho acabou por perder a avó também para o cancro. “Estava um num andar e outra noutro. A minha avó acabou por não resistir”, adiantou.

O público pode acompanhar o trabalho de Carolina Carvalho com a série “A Generala”, do serviço de “streaming” OPTO SIC. Deste projeto fazem parte ainda atores como Soraia Chaves, Margarida Marinho, Victoria Guerra, José Fidalgo, entre outros.