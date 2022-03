Carolina Carvalho agradece carinho em momento ternurento com companheiro de quatro patas

Carolina Carvalho completou 27 primaveras nesta sexta-feira, 3 de dezembro, e fez questão de agradecer todo o carinho que recebeu.

A namorada de David Carreira recorreu às redes sociais para mostrar o quanto se sente enternecida com as mensagens e telefonemas e fez um vídeo junto a Lua, o seu patudo.

“27 anos já cá cantam”, começou por escrever.

“Obrigada por todas as mensagens e telefonemas… apesar de não estar a conseguir responder estou a ler tudo e não podia deixar de passar por aqui para agradecer. Estou a tentar aproveitar o dia da melhor forma que é através do amor. Porque no fundo é só isso que interessa”, rematou.

Recorde-se que foram vários os rostos conhecidos que parabenizaram a atriz como foi o caso de Júlia Palha.

“Muitos parabéns a esta amiga incrível que a vida me deu, que continues o ser de luz, de sorriso fácil e mil histórias por contar, que deixa toda a gente feliz com a tua simples, mas indispensável, presença. Adoro-te Carolzinha, conta comigo sempre!!!”, escreveu numa publicação.