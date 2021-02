Carolina Carvalho revela apoio do elenco após morte de Sara Carreira

Carolina Carvalho revelou, esta segunda-feira, 22 de fevereiro, o apoio que o elenco da nova novela da SIC “A Serra” deu durante os meses que se seguiram à morte de Sara Carreira.

Depois do acidente na A1, na zona de Santarém, em que Sara Carreira perdeu a vida, a 5 de dezembro do ano passado, a namorada de David Carreira confessou que a “união do grupo” foi importante para que as gravações corressem da melhor forma.

“A união do grupo, obviamente, ajuda sempre a que tudo corra melhor e acho que o facto de termos um elenco muito unido, todos os atores que fazem parte são maravilhosos e fazemos parte de uma família e ajudam-nos todos uns aos outros”, explicou a intérprete, durante a conferência de Imprensa, que sucedeu a apresentação do primeiro episódio aos jornalistas.

“Acontece tudo de uma forma mais fluida e acho que o resultado está à vista”, acrescentou a atriz, que dá vida a Carlota na nova aposta da ficção nacional da estação de Paço de Arcos.

Já Sofia Alves, que interpreta a mãe de Carlota na novela, realçou a força que Carolina Carvalho tem tido nos últimos meses.

“É muito bom trabalhar com a Carolina. É uma miúda intensa, que é muito esforçada. […] Mas é uma miúda cheia de talento e é muito bom quando trabalhamos olhos nos olhos, a generosidade dela, a concentração, a preparação diária e o esforço que faz porque a vida nem sempre é fácil e ela tem passado por momentos, agora, mais duros, mas as grandes profissionais são assim. Quem está lá sempre, na altura certa, pronta para o trabalho”, disse a atriz.