Carolina Carvalho aventura-se como empresária

Carolina Carvalho aventurou-se como empresária ao lançar a sua própria marca de lenços, que podem ser utilizados de várias formas.

A atriz e namorada do cantor David Carreira estreia-se no mundo empresarial com o lançamento da marca OakWear. A primeira coleção é composta por diversos lenços com valores compreendidos entre os 14,99 e 39,99 euros.

No perfil de Instagram, a atriz da SIC mostrou-se orgulhosa por esta nova etapa. “Nos últimos meses estive a preparar esta surpresa. Decidi criar a minha própria marca, algo que já queria fazer desde que me lembro”, contou.

“Vou ter várias coleções que quero partilhar convosco. A OakWear é uma marca que prima pela irreverência! Irei lançar várias coleções cápsula ao longo do ano com peças únicas e práticas. Uma marca que como eu quero que vos transmita sorrisos, felicidade e diversão”, prosseguiu.

Para promover e falar da sua primeira linha, Carolina Carvalho marcou presença no novo programa das manhãs do terceiro canal “Casa Feliz”, apresentado por Diana Chaves e João Baião.

“Fui mesmo feliz nesta ‘Casa Feliz’! Obrigada por me terem recebido tão bem. Já está online a minha marca. Podem ver todos os modelos no site. Não podia estar mais feliz, e quero muito que me digam se gostam, qual o vosso preferido e partilhem as vossas fotos com os lenços da minha coleção cápsula”, afirmou.

