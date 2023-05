Carolina Carvalho celebrou primeiro Dia da Mãe: “Um amor que não sabia que existia”

Carolina Carvalho celebrou neste domingo, pela primeira vez, o Dia da Mãe com uma mensagem emocionada nas redes sociais.

Mãe, pela primeira vez, há poucos meses, Carolina Carvalho “estreou-se” no dia dedicado à progenitora, no passado domingo, dia 7, e falou dos sentimentos pelo filho, Lucas, o bebé em comum com o músico David Carreira,

“Hoje (ontem) é o meu primeiro dia da mãe… conheci um tipo de amor que nem sabia que existia e já não imagino a minha vida sem ele. Feliz dia para todas as mães”, referiu a atriz da SIC nas redes sociais.

“Feliz primeiro Dia da Mãe babe! O Lucas tem uma mãe galáctica”, elogiou David Carreira que, também ele, se declarou a Fernanda Antunes: “Hoje em dia continuas a preocupar-te comigo da mesma forma que te preocupavas quando tinha dez anos, sempre preocupada em saber como estou, como estão as coisas com o Lucas, e amo ver-te a ser a melhor avó do mundo. Espero um dia poder ser tão bom pai como boa mãe foste para mim”, elogiou o músico.