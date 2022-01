Carolina Carvalho lembra férias ao lado de David Carreira

Carolina Carvalho, lembrou, esta terça-feira, as férias que passou com o namorado, David Carreira, na Ilha do Sal, em Cabo Verde.

A atriz da SIC acordou a sentir saudades do tempo que desfrutou ao lado do companheiro a apanhar banhos de sol, a provar a gastronomia local e a conhecer aquele território africano.

“Acordei com saudades de estar aqui, contigo!” pode ler-se na legenda de uma “selfie” captada pelo cantor e filho de Tony Carreira, em que Carolina Carvalho aparece a sorrir e de capacete.

https://www.instagram.com/p/CBfpUe0Dr1X/

