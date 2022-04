Carolina Carvalho declara-se a David Carreira: “Ninguém consegue captar o quanto te amo”

Carolina Carvalho fez uma declaração de amor a David Carreira, destacando o quanto ama o cantor e ator.

A atriz partilhou no Instagram uma fotografia divertida no próprio Instagram com o cantor, esta segunda-feira, 22 de março, e fez uma dedicatória ao filho de Tony Carreira.

“‘Auto Focus off’. Ninguém consegue captar o quanto eu te amo”, pode ler-se na publicação, na qual o casal surge abraçado e a rir.

A publicação surge depois de, há duas semanas, o casal ter estado na Madeira a passear com Lourenço Ortigão, Kelly Bailey, Rita Pereira e Guillaume Lalung. Os atores partilharam alguns momentos desta aventura nas redes sociais.