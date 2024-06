Carolina Carvalho deixa mensagem especial a Ana Marta Ferreira

Ana Marta Ferreira completa esta terça-feira, 11 de junho, mais uma volta ao sol. A data foi assinala pela amiga, Carolina Carvalho, na página de Instagram.

Protagonizaram juntas o filme português “Bem Bom”, de Patrícia Sequeira, e amizade permaneceu fora dos holofotes.

Ana Marta Ferreira entra esta terça-feira, 11 de junho, nos 30 e a amiga, Carolina Carvalho, não deixou a data passar em branco. Na página de Instagram, partilhou algumas fotografias de ambas e escreveu: “Adoro-te e amo-te e tudo o que mais houver”.

“Minha perfeição linda que me faz feliz. Feliz aniversário! Admiro-te e tenho orgulho em ti”, acrescentou.

Vale recordar que a atriz participou no programa “Hell’s Kitchen”, em dezembro do ano passado, e, atualmente, integra o elenco da novela da SIC “Senhora do Mar”, onde dá vida à personagem Susana.