Carolina Carvalho e David Carreira mimam o filho no feriado

Esta quarta-feira, 1 de novembro, foi feriado em Portugal. David Carreira e Carolina Carvalho aproveitaram o dia em família, com o filho Lucas.

Após um dia de festa, a 31 de outubro, quando se comemora o Dia das Bruxas – ou Halloween -, o dia 1 de novembro, em Portugal, é marcado por um feriado, o Dia de Todos os Santos. Há quem aproveite para repor as energias, como foi o caso de David Carreira e da companheira.

Nas redes sociais, Carolina Carvalho partilhou alguns registos do seu feriado passado em família, na companhia do cantor e do filho do casal, o pequeno Lucas. “A melhor vista do mundo”, escreveu na legenda.

Também David Carreira publicou alguns registos do momento em família, nos quais aparece com o filho, com o rio Tejo como paisagem.

De relembrar que o programa conduzido pelo cantor e por Kelly Bailey, “Onde está o Dinheiro?”, que foi apresentado no “Palácio das Estrelas”, evento da TVI, terá a sua estreia este sábado, dia 4 de novembro.