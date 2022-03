Carolina Carvalho em três frentes: “Estou tão feliz que não tenho palavras”

A atriz Carolina Carvalho interpreta a série “Golpe de Sorte”, segue-se “A Generala”, também na SIC e vem aí o filme “Bem Bom”, sobre as Doce.

Em todas as frentes. Carolina Carvalho pode ser vista na SIC, em “Golpe de Sorte”, no papel de Jéssica mas, em breve, vão chegar mais dois trabalhos: “A Generala”, que vai ser transmitida em “streaming” através da plataforma OPTO, da SIC e, a partir do próximo dia 26, vai estar no cinema no filme “Bem Bom”, que retrata a vida das Doce.

Em conversa com a N-TV, a namorada do cantor David Carreira admite que a adrenalina é tanta que nem se consegue “expressar por palavras”.

“Para já podem ver-me em ‘Golpe de Sorte’ com a Jéssica. Ela já tinha o casamento com o Bruno (Ângelo Rodrigues) dado como adquirido, a família composta e ainda fica com a pensão do pai”, lembra a intérprete. Mas “Ruby”, personagem de Mariana Pacheco, vem desestabilizar o casal. “A Ruby vem desestabilizar e pôr o amor da Jéssica e do Bruno à prova. Se o amor for verdadeiro vão ficar juntos!”.

Pela primeira vez, Carolina Carvalho faz de mãe de dois filhos. “É engraçado porque fui buscar as referências aos meus irmãos mais novos”. A artista, recorde-se, tem seis irmãos.

Entretanto, a SIC estreia “A Generala”, em “streaming”, na plataforma OPTO. Carolina Carvalho faz da personagem de Soraia Chaves na adolescência no filme que conta a história de Maria Luísa Paiva Monteiro que, farta de ver os homens a progredir no Exército, disfarça-se e chega a General. “Estou tão feliz com o papel nesta série”, acrescenta.

Finalmente, no dia 26 de novembro, estreia nas salas de cinema “Bem Bom”, o filme sobre as Doce, a banda que fez mexer Portugal na década de 80. Carolina Carvalho conheceu Lena Coelho. “Deixou-me com um sorriso de uma miúda de 12 anos. Estava com nervos por todo o lado e não consigo explicar o quanto foi emocionante perceber que nos rimos da mesma forma”, diz a atriz, à despedida.