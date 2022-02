Carolina Carvalho sobre luta da irmã contra a leucemia: “É um ser com muita força”

Sem qualquer pudor, Carolina Carvalho lembrou o período complicado que a família viveu quando a sua irmã Simone, que na altura tinha dois anos, descobriu que tinha leucemia.

A namorada do cantor David Carreira esteve como convidada no programa das tardes da SIC “Júlia”. À conversa com Julia Pinheiro, a atriz abriu o livro e recordou a dor da irmã naquela fase.

“A Simone é um ser com muita força. Foi a que de nós todos foi mais posta à prova pela vida. Quando tinha oito anos, foi diagnosticada com uma leucemia e, durante dois anos, foi um período complicado. Sempre fomos muitos unidos e fomos todos postos à prova porque, eventualmente, ela poderia não vencer esta batalha, mas felizmente venceu”, contou.

Durante esse tempo, a intérprete sempre achou “muito injusto” e “não percebia o porquê” de Simone estar a enfrentar aquela doença. “Se eu sou mais velha por que é que não foi comigo? Porquê ela?” questionava.

“Achava que não fazia sentido e mentalizava-me que se me fosse abaixo naquele momento, tendo em conta que todos os meus irmãos me tinha como exemplo, iria tudo desabar. Eu tentava manter a mesma energia, mas era difícil”, acrescentou.

Carolina Carvalho tentava “interpretar as reações dos pais” e, em certo momento, pensou mesmo que o pior ia acontecer: “Sempre fui um bocadinho esperta, portanto percebia quando eles estavam a mentir e lembro-me de uma altura em que achei que de alguma forma, eles nos tentavam preparar para a possibilidade de nos termos de despedir. E aí, custou”.

Contudo, a sua irmã Simone venceu a batalha contra a leucemia. “O amor acabou por vencer. Todos nós, hoje em dia, aprendemos a desvalorizar muitas coisas que nos fazer sofrer em vão e a valorizar outras, e amor é uma delas. Vence tudo”, concluiu.

