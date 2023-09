Carolina Carvalho leva bebé para as gravações e Lucas reconhece a mãe

Em plenas gravações da novela “Papel Principal”, da SIC, a protagonista, Carolina Carvalho, levou o bebé Lucas para estúdio.

Carolina Carvalho já tinha contado à N-TV que costuma levar o filho, Lucas, para as gravações da novela “Papel Principal”, na produtora SP Televisão, no Cacém. Agora, a atriz da SIC mostrou o filho em comum com David Carreira nos bastidores… e a reconhecer a mãe nas fotografias.

“O Lucas esteve comigo a trabalhar e é sempre o melhor do meu dia”, referiu a intérprete nas redes sociais.

“Viu a mãe a dar vida à ‘Aurora’ e tornou se num fã do @papelprincipal.oficial ❤️

Amo-te filho”, rematou Carolina Carvalho.

“O meu filho come de três em três horas e esta novela, em termos de carga horária, está a ser muito exigente: gravo de segunda a sábado, mas levanto-me todos os dias às cinco e meia da manhã para estar com o meu filho”, referiu a artista recentemente à N-TV, para contar como agiliza o resto do dia. “Fico com o Lucas até às sete, à hora de almoço estou com ele graças à produtora SP, que me dá espaço para a família o visitar. Depois chego a casa às oito e estou com ele até às dez da noite”, acrescentou, ao mesmo tempo que se diz “organizada”.

“Tudo no meu caso é ajustado ao milímetro. Até agora está tudo a correr bem e não estou cansada. Tenho a sorte de a minha mãe estar a dar uma ajuda incrível, está a morar connosco, e os avós todos estão a ser muito participativos”.