Carolina Carvalho muda de visual para novo projeto

Carolina Carvalho fez uma mudança de visual e mostrou-se com um corte de cabelo diferente do que aquele com que o público está acostumado a ver.

A atriz cortou o cabelo abaixo dos ombros e fez franja para interpretar Helena Coelho no filme biográfico “Bem Bom”, inspirado na história da banda portuguesa “Doce”. O resultado final foi revelado pela própria, esta terça-feira, na conta de Instagram.

https://www.instagram.com/p/B8bv1hSnJFy/

“Bem Bom”, a longa-metragem realizada por Patrícia Sequeira e produzida pela Santa Rita Filmes, chegará às salas de cinema no dia 25 de junho, estando prevista, posteriormente, a exibição na televisão, numa série de sete episódios a ser exibida na RTP1.

Recorde-se que além de “Bem Bom”, tema musical que representou Portugal no Festival Eurovisão da Canção, em 1982, as Doce marcaram a época com canções como “Amanhã de Manhã” e “É Demais”.

