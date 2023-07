Carolina Carvalho partilha imagens das gravações da nova novela da SIC

Carolina Carvalho, que será a protagonista da telenovela “O Preço da Fama”, recorreu às redes sociais para partilhar alguns momentos das gravações.

Carolina Carvalho recorreu às redes sociais para partilhar algumas imagens “aleatórias” do regresso às gravações, após ter sido mãe do pequeno Lucas. A atriz vai protagonizar a próxima telenovela da SIC, “O Preço da Fama”, e irá contracenar com a Carolina Loureiro, ex-namorada do atual companheiro, David Carreira.

“Aleatórios das duas primeiras semanas de gravações! Não posso mostrar muita coisa para já (por isso é quase tudo perto)”, escreveu na legenda da publicação.

Os fãs já reagiram na caixa de comentários. “Bom trabalho, força, adoro vê-la trabalhar”, “Quero muito ver”, “Ansiosa por te ver no ecrã e não só… Beijinhos grandes minha querida” e “Que setembro chegue rápido” são alguns dos exemplos.