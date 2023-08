Carolina Carvalho partilha novas imagens com o filho Lucas

Carolina Carvalho recorreu às redes sociais para partilhar algumas imagens do filho Lucas. A mãe levou o pequeno a uma feira popular.

Carolina Carvalho recorreu às redes sociais para partilhar algumas imagens do filho, Lucas, na sua primeira romaria. “Não há nada no mundo como noites assim, em família. Amo-vos muito”, escreveu na legenda da publicação. “A primeira feira popular do Lucas”, acrescentou, nas “hashtags”.

Na caixa de comentários, além dos tios Laura Figueiredo e Mickael Carreira, vários cibernautas deixaram elogios. “Família mais linda”, “És uma menina mulher fantástica, acredita que não há nada mais bonito que a tua simplificada essa cara lavada sem maquilhagem e sem estar sempre a fazer pose para as fotos. Muito obrigada pela simplicidade” e “Que momentos lindos” são alguns dos exemplos.

Recorde-se que a atriz está a gravar a nova telenovela da SIC, “O Preço da Fama”, juntamente com a ex-namorada de David Carreira, Carolina Loureiro.

