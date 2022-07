Carolina Carvalho posa de biquíni e copo na mão no Brasil

Carolina Carvalho está no Brasil com o namorado, David Carreira. A atriz aproveitou as temperaturas altas para vestir o biquíni e apanhar banhos de sol.

A intérprete, de 27 anos, deixou-se fotografar de biquíni laranja e copo na mão numa escadaria junto ao mar. A atriz partilhou o resultado final no perfil de Instagram mostrando-se rendida ao país.

“Não há palavras para descrever o dia de hoje”, escreveu.

“Igual a você, nem o Google Maps encontra”, comentou a atriz Júlia Palha na secção de comentários do “post”. “Já estive aí. É maravilhoso!” partilhou a também intérprete Andreia Dinis.

Recorde-se que a artista da SIC já tinha admitido a possibilidade de, no final do ano, mudar-se de forma permanente para o Brasil com o objetivo de apostar na sua formação como atriz.

“No final do ano posso ir além-fronteiras. Está tudo muito bem encaminhado para isso. Portugal vai ser sempre a minha casa e onde tenho a minha família, os meus amigos e o meu namorado. Mas acho que é importante arriscarmos”, disse, à revista “TV Mais”.