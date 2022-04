Carolina Carvalho reage pela primeira vez à morte de Sara Carreira

Carolina Carvalho reagiu pela primeira vez à morte de Sara Carreira. A namorada de David Carreira partilhou uma fotografia ao lado da jovem que morreu num acidente de viação na A1, na zona de Santarém.

A atriz despediu-se publicamente da irmã do companheiro com um testemunho emotivo, no perfil de Instagram, em que garante que vai guardar os momentos que dividiram as duas.

“São estes momentos que vou guardar para sempre. Há luzes que são tão fortes e bonitas que são impossíveis de apagar. Isto és tu, uma luz eterna. Obrigada”, pode ler-se na publicação.

Além de Carolina Carvalho, também David Carreira já agradeceu as homenagens que foram feitas à sua irmã depois do acidente. “Obrigado pela força, pelo apoio e por todas as homenagens lindas”, escreveu.

Recorde-se que o primeiro membro da família a reagir à morte de Sara Carreira foi o tio José Antunes, irmão de Tony Carreira. “Gostaria de agradecer a todas as pessoas que por sms, telefonemas ou redes sociais enviaram mensagens com palavras de apoio”, disse, na altura.