Carolina Carvalho rendida a data especial do filho Lucas

Dia de celebrar: a atriz Carolina Carvalho utilizou as redes sociais para partilhar com os milhares de fãs e seguidores que o filho em comum com David Carreira, Lucas, celebra sete meses.

“Hoje o amor da minha vida faz sete meses. Nem acredito como o tempo passou”, começou por referir a intérprete no perfil de Instagram.

“Obrigada, filho. Todos os dias aprendo contigo. Que continuemos a caminhar lado a lado de mão dada sempre. Eu, tu e o papá”, concluiu Carolina Carvalho.

Na semana passada, a intérprete recorreu às redes sociais para partilhar algumas imagens em biquíni. A atriz, que foi mãe, pela primeira vez, há apenas sete meses, mostrou-se sorridente e em grande forma.

“Meu Deus, que mulher”, “A mais linda”, “Que mulher mais linda” e “Um corpo perfeito, divinal, um espetáculo de mulher” foram alguns dos comentários elogiosos.