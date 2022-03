Carolina Carvalho está com saudades de Lia Carvalho, Bárbara Branco e Ana Marta Ferreira

Carolina Carvalho está com saudades das amigas e atrizes Lia Carvalho, Bárbara Branco e Ana Marta Ferreira, com quem contracena no filme “Bem Bom”, de homenagem às Doce.

A namorada do cantor David Carreira partilhou, no perfil da rede social Instagram, um vídeo em que aparece em casa a cantar uma música e a dançar com as colegas de profissão.

“Não sei como explicar as saudades que tenho vossas”, pode ler-se na descrição.

https://www.instagram.com/p/B_8QnZmnNdy/

Nas imagens aparecem, Carolina Carvalho, Lia Carvalho, Bárbara Branco e Ana Marta Ferreira que integram o elenco do filme “Bem Bom”, que retrata a história do quarteto feminino português.

LEIA TAMBÉM: