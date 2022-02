Carolina Carvalho posa ao lado de Sofia Alves: “A minha nova mamã”

Carolina Carvalho mostrou-se, esta quarta-feira, 13 de janeiro, ao lado da atriz Sofia Alves, com quem contracena na nova novela da SIC “Serra”.

A namorada do cantor David Carreira deixou-se fotografar ao lado da atriz durante as gravações da nova aposta de ficção da estação privada. O resultado final foi partilhado no Instagram.

“A minha nova mamã”, escreveu a intérprete.

Rapidamente, a colega de estação Isabela Valadeiro elogiou as duas atrizes: “Aiiii que lindas”. Já a intérprete Júlia Palha comentou: “É uma espécie de amor-ódio o que sinto por vocês”.

Sofia Alves é a protagonista da nova novela da SIC “Serra”, que conta no elenco com Carolina Carvalho, Júlia Palha, Jorge Corrula e José Mata. A certa altura, estes atores estiveram em isolamento devido a um caso positivo de covid-19 nas gravações.