Carolina Carvalho surpreende mãe com passeio de helicóptero

Carolina Carvalho surpreendeu a mãe no Dia Internacional da Mulher, que se assinalou esta terça-feira, 8 de março, com um passeio de helicóptero.

A atriz, que integra o elenco da novela “A Serra” (SIC), fez questão de surpreender a progenitora nesta data. No perfil de Instagram, a artista eternizou o momento com uma fotografia das duas no helicóptero.

“Neste dia tão especial decidi levar a minha mãe a dar um passeio de helicóptero!” começou por contar. “[…] Apesar de felizmente estar rodeada de muitas mulheres maravilhosas… mãe há mesmo só uma!” afirmou.

“Entretanto quando partilhei nos Stories todos disseram que parecemos irmãs? Quem concorda?” questionou a atriz aos seguidores.

Vários internautas responderam à pergunta de Carolina Carvalho. “Eu! Vocês deram me uma alegria enorme”, comentou uma seguidora. “Parecem mesmo irmãs”, atirou outra admiradora.