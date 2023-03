Carolina Carvalho volta a abordar a maternidade: “Tem sido muito bom”

Carolina Carvalho e David Carreira foram pais há pouco tempo pela primeira vez e em novas declarações a atriz falou sobre esta nova fase.

A intérprete, que marcou presença no ModaLisboa, esteve à conversa com Hugo Mendes, repórter do programa “Passadeira Vermelha”, na SIC, confessou, mais uma vez, como tem vivido a maternidade.

“Tem sido muito bom, muito tranquilo, muito feliz. Tanto eu como o David [Carreira] temos uma coisa muito boa que é: não somos ansiosos e não sofremos por antecipação (…) e então é ótimo. Sinto-me muito concretizada, muito tranquila e pronta para desafios e portanto está a ser uma fase maravilhosa”, referiu.

A atriz revelou ainda que os dois continuam a “ser um casal muito apaixonado, muito feliz mas agora com mais motivos para sorrir”.

Sobre deixar o filho para ir trabalhar afirmou que é “difícil”: “[Quando o deixo] Ainda fico de coração apertado mas nós temos tudo tão organizado, uma família que gosta muito dele e que quer sempre ficar com ele, portanto para eles é maravilhoso (…) é toda uma questão de organização”.