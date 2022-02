Carolina Deslandes: “A minha irmã faz anos. A minha melhor amiga”

Carolina Deslandes assinalou publicamente o aniversário da melhor amiga com uma publicação nas redes sociais.

A cantora Irma faz anos, esta quinta-feira, e, para celebrar a data, a cantora partilhou no Instagram uma fotografia com a “melhor amiga, melhor mãe e melhor pessoa”, juntamente com uma declaração de amor.

“A minha irmã faz anos. A minha melhor amiga. O lado esquerdo e direito do meu coração. A pessoa mais generosa e bondosa que conheço. É do ar e da água mas tem fogo nos pés e vai atrás do que quer. Ensina-me a ser melhor. Melhor amiga, melhor mãe, melhor pessoa. […] Se a vida tivesse um colete salva-vidas eras tu. Que sorte que eu tenho. Parabéns meu amor”, lê-se na publicação.

A artista felicitou ainda a melhor amiga pelo mais recente álbum, “Primavera”. “Parabéns pelo nascimento do ‘Primavera’ é o primeiro de muitos discos. O primeiro de muitos passos. Juntas até ao fim”, acrescentou.