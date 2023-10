Carolina Deslandes a um mês do concerto na Altice Arena: “Choro do nada”

Carolina Deslandes está a um mês de atuar na Altice Arena, em Lisboa, e partilhou com os seguidores as suas ansiedades.

É já no próximo dia 30 de novembro que Carolina Deslandes atua na Altice Arena, em Lisboa, e a cantora contou tudo o que lhe vai na cabeça. “Faltam 30 dias para a Altice Arena. E eu sou a pior pessoa para fazer um Altice Arena”, referiu no perfil de Instagram.

“Vou explicar: arenas assustam-me. Dão-me medo. Jantares com muitas gente também. E eu sou o tipo de pessoa que acha sempre que ninguém vem”.

“Odeio abrir bilheteira, fico nervosa. Nunca abro os links, confundo as cores e fico ainda mais nervosa. Tenho ansiedade. Não sei fazer storys a dizer ‘Hey compra o teu bilhete’ sem me sentir muito estranha e tipo que estou a tentar convencer pessoas a gostarem de mim”, acrescentou.

“Quando estou com a cabeça a rebentar de coisas compro livros e ando de phones. Às vezes choro do nada. Depois penso ‘sou mesmo chanfrada’ e passa. Toda a gente é chanfrada. A tentar sair da sua bolha vulnerável e insegura para enfrentar o mundo, seja de que maneira for”.

“Não sei vender bilhetes, não corrigi nem pensei na ortografia deste post. Faltam 30 dias para o maior concerto da minha vida. Adoro fazer canções. Nunca pensei cantar as minhas canções num espaço tão grande, achei que não queria. Mas na verdade não era achar que não queria, eu achava era que não conseguia… and here I am”, rematou Carolina Deslandes.