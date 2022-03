Carolina Deslandes afirma estar contente com mudança no “Ídolos” (SIC)

Carolina Deslandes marcou presença, juntamente com Ivo Lucas, no matutino “Casa Feliz”, na SIC, e afirmou estar contente com as mudanças no formato do “Ídolos”, que irá estrear brevemente.

“Fico contente que volte, principalmente porque sei que o formato mudou e que agora já não há aquela coisa dos cromos. Há uma celebração de diferença e acho que esse era o grande problema do programa”, explicou

“Aprendi coisas maravilhosas no programa. Fiz amigos para o resto da vida. Dois dos meus grandes amigos, que eu fui madrinha de casamento dos dois, conheci no ‘Ídolos’”, contou ainda.

“Muda-te para sempre. Nós ficávamos a dormir num hotel, uns com os outros, tipo campo de férias. Criávamos amizades muito profundas e foi também o primeiro contacto que tive com a exigência da indústria, dos horários, dos ensaios”, disse, deixando um conselho: “Não se deixem deslumbrar, curtam muito, que é uma experiência fixe”.

Recorde-se que Carolina Deslandes participou no programa de talentos há mais de uma década.

A escolhida para conduzir o formato nesta nova edição foi Sara Matos. Cláudia Vieira, que ao lado de João Manzarra, apresentou o “Ídolos”, entre 2009 e 2012, já reagiu à escolha da SIC.

“A Sara está a ter a oportunidade de apresentar um dos melhores programas […]. E deve sentir-se muito orgulhosa disso mesmo”, referiu.