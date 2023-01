Carolina Deslandes agradece a homem que a ajudou com o filho doente

Carolina Deslandes partilhou um agradecimento público no seu perfil de Instagram. A cantora tinha um filho doente e foi ajudada por um condutor da Uber.

A intérprete gravou assim um vídeo no qual se mostra agradecida ao homem que ajudou quando o filho estava doente e a vomitar.

“Normalmente fazemos vídeos a criticar algo ou a chamar a atenção de algo, mas acho que é igualmente importante fazer vídeos a falar bem das coisas”, começou por dizer a cantora nas redes sociais.

A voz de “Para a Vida Toda” explicou também que recebeu uma chamada da escola de Santiago para que esta o fosse buscar, pois estava a vomitar. Porém, Carolina Deslandes não conduz e teve de chamar um carro da Uber.

A cantora contou que o motorista foi bastante amável e prestável consigo não tendo colocado qualquer entrave ao facto de a criança estar naquele estado. “Ajudou-me com as coisas dele. Ficou super preocupado e o tempo todo a conduzir com imenso cuidado”, referiu.

“Trouxe-me as coisas até à porta de casa e ajudou-me mesmo. O Santiago está enorme e é muito difícil para mim aguentar com ele ao colo. Então, com ele e com as coisas todas era impossível. Estava a entrar naquele desespero de: como é que vou fazer isto? E o senhor foi querido comigo”, revelou.

“Senhor Aníbal, muito obrigada pela ajuda e pela atenção. Fez muita diferença numa situação de aflição”, agradeceu.