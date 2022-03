Carolina Deslandes ajuda fã a descobrir que sofre de autismo

Carolina Deslandes ajudou uma admiradora a descobrir que sofre de autismo depois de ter falado sobre o filho Santiago, que tem a mesma doença, num direto nas redes sociais.

A cantora salientou, no perfil de Instagram, o “lado bom” da Internet que, por vezes, fica esquecido “no meio da podridão e da ofensa”. A artista partilhou a história de uma seguidora que procurou ajuda depois de falar sobre autismo.

“No dia 2 de abril fizeste uma ‘live’ onde falaste sobre autismo. Nesse dia decidi que não deveria fugir de mim. Hoje recebi o meu diagnóstico. Obrigada por me encorajares a ser eu”, pode ler-se na mensagem enviada a Carolina Deslandes.

“O lado bom da Internet. Aquele que muitas vezes fica esquecido, no meio da podridão e da ofensa. O lado da partilha, da mão dada com a vida do outro, esteja ele onde estiver”, desabafou a cantora.