Carolina Deslandes surpreendida por amigo de infância: “Comovida”

Carolina Deslandes foi surpreendida por um amigo de infância que lhe enviou um conjunto de fotografias em que a cantora aparece quando era mais nova.

A artista, de 30 anos, ficou “comovida” com o tesourinho que recebeu do amigo de infância. A emoção foi tanta que a intérprete partilhou a surpresa com os seguidores nas redes sociais.

“Recebi estas fotografias de um amigo de infância que descobri no Instagram. Fiquei mesmo feliz e comovida, por ser relembrada do quanto eu sempre fui assim. Assim como me conheço hoje”, afirmou.

“Amante de franjas e de tatuagens, desde que me lembro de ser gente. Chamada de ‘Maria Rapaz’ desde que me lembro de existir, com sangue na guelra e vontade de fazer perguntas e desafiar os crescidos”, lembrou.

“É tão engraçado ver que aquilo pelo qual somos chamados de ‘diferentes’ quando somos miúdos é o que faz de nós adultos autênticos anos mais tarde. Querida Rô pequenina, que bom que sempre foste assim”, concluiu.

Além do trabalho como cantora, o público pode acompanhar o trabalho de Carolina Deslandes como mentora no programa “The Voice Portugal” (RTP1), conduzido por Catarina Furtado e Vasco Palmeirim.