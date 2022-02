Carolina Deslandes apresenta “amiga especial” do ex-namorado

Diogo Clemente, numa foto ao lado de uma amiga, foi alvo de notícias no fim de semana depois da separação de Carolina Deslandes. A cantora põe, agora, tudo em “pratos limpos”.

Uma imagem de Diogo Clemente ao lado de uma amiga, Sara, aguçou a curiosidade da Imprensa depois de o músico se ter separado de Carolina Deslandes.

Perante as notícias sobre a “amiga especial”, a cantora de “Moutains” veio dar alguns esclarecimentos nas redes sociais.

“Ontem esta fotografia saiu em muitas notícias, a dizer que o Diogo ‘já tem uma nova amiga especial’”, começou por lembrar Carolina Deslandes.

“Esta amiga especial não é de agora, é da vida inteira. E é da nossa família. É das pessoas mais carinhosas e talentosas que tive o prazer de conhecer graças a ele. Acabou de lançar o seu segundo disco, produzido pelo Diogo, que é absolutamente arrebatador e gostava que a música dela fosse a razão pela qual é falada”, acrescentou, para criticar: “Têm os dois das amizades mais bonitas que já vi. E é triste que tanta gente continue sem acreditar numa amizade com abraço, com afecto e com amor incondicional entre um homem e uma mulher”.

A separação de Diogo Clemente, garante Carolina Deslandes, está ultrapassada. “Se fosse verdade, que não é, ficaria feliz da vida por ele. Porque amar não é uma questão de posse, mas uma experiência de altruísmo puro em que desejamos ao outro o dobro do que desejamos para nós”.

E deixou um desafio, a concluir: “Vão ouvir o ‘Do coração’ que é um disco brilhante!”