Carolina Deslandes lembra período em que tinha cabelo verde e argolas no nariz

Para quem me segue há pouco tempo: já tive o cabelo verde, uma argola em cada narina e vivi em Londres 8 meses (lembrem-se disso quando me quiserem chamar de senhora e tratar por você ahahaha) Hoje quero-vos falar do quão importante é viver e estudar fora. Conhecer outras culturas, outra gastronomia, aprender a dividir casa e ter outras responsabilidades. Foi a primeira vez que vivi sozinha,que tive de me desenrascar e foi também a primeira vez que estudei música. A @okestudante desafiou-me a contar-vos um pouco sobre a minha experiência a viver em Londres e eu desafio-vos a irem à página para se aconselharem com eles, caso esta ideia também esteja nos vossos planos. Está plataforma ajuda-vos a escolher o curso ideal para vocês e acompanha-nos até no processo de entrada no mercado de trabalho. O meu irmão e a minha irmã continuam a morar no Reino Unido, que já é uma espécie de segunda casa, se precisaram de dicas também me podem mandar mensagem a mim ❤️ #ok estudante #pub