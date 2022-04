Carolina Deslandes celebra aniversário do filho com dedicatória

View this post on Instagram

Querido filho, são 3 anos meu amor. 3 anos que somos tão felizes ao teu lado. 3 anos, que maravilha. Somos tão felizes e tão privilegiados. Não vou deixar que esse privilégio nos faça ver o mundo da nossa varanda e cruzar os braços. Este aniversário é festejado ao mesmo tempo que assistimos a uma das maiores revoluções dos últimos tempos. Levanta a tua voz, levanta a tua cabeça e exige que toda a gente seja tratada com dignidade e justiça. Que esta casa e esta família te dêem as ferramentas para lutares por um mundo melhor. Parabéns meu filho. Amamos-te infinitamente.