Carolina Deslandes celebra aniversário do filho mais velho: “Obrigada por me escolheres”

Carolina Deslandes é uma orgulhosa mãe de três meninos e esta quinta-feira, 23 de junho, está em festa, pois Santiago, o filho mais velho, completa seis anos.

A cantora, que não conseguiu deixar passar a data em branco, declarou-se ao menino nas redes sociais.

“Eu nasci com 24 anos, filho. Até podes dizer que esta frase não faz sentido, mas acredita que faz. Nascemos os dois a 23 de Junho de 2016 e avançámos para o mundo juntos – eu cheia de perguntas, tu cheio de respostas”, começou por escrever.

“Aprendemos a andar, a dormir juntos e a ficarmos acordados madrugadas a fio.

Aprendemos a amamentar. Aprendemos a chorar e aprendemos a rir, como se fôssemos os inventores do riso e da felicidade. Aprendemos a vida, e ensinaste-me o silêncio. Ensinaste-me que esta coisa das palavras tem tanto de extraordinário como de preguiçoso – é que as pessoas até sabem escrever o amor, mas não o vivem como tu”, continuou.

“No teu silêncio aprendi o mundo. Aprendi a dizer amo-te com os olhos, obrigada com as mãos e aprendi a eternidade. No teu silêncio aprendi a cheirar as flores, a cheirar a comida e até a pele das pessoas. Aprendi que podemos folhear o mesmo livro 50 vezes. Aprendi a música. No teu silêncio aprendi que se dedicássemos mais tempo a olhar os olhos uns dos outros, a vida teria mais certezas que angústias. Aprendi nos teus olhos que o que dizemos um ao outro não é boca a boca, mas coração a coração. E aprendi o tempo”, acrescentou.

“O teu tempo é teu. Não é de nenhuma expectativa, de nenhum calendário, de nenhuma corrida. O teu tempo é o único que me comove – não existem horas, não existem atrasos. Chegas quando queres ao teu destino, não te preparas para a vida, ela é que se prepara para ti”, disse.

“Eu nasci com 24 anos. Obrigada por me escolheres para nascer e para contigo aprender o amor. E para contigo cantar que é para a vida toda. E como a vida toda não chega, nós vamos nascer cada vez que alguém nos cantar, filho. Parabéns meu amor. Mãe”, rematou.

Carolina Deslandes é ainda mãe de Benjamim e Guilherme, também frutos da relação já terminada com Diogo Clemente.