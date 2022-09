Carolina Deslandes chateada com reações ao tema “Vai lá”

Carolina Deslandes lançou esta semana o single “Vai lá”, contudo, as reações não têm sido as esperadas e a intérprete já se pronunciou nas redes sociais.

Após o lançamento do tema foram vários os fãs da cantora que acreditam que a canção é dedicada a algum dos ex-companheiros de Carolina Deslandes, Igor Regalla ou Diogo Clemente, pai dos seus filhos.

No entanto, e a apesar de a artista já ter referido que o tema não era dedicado a ninguém sentiu necessidade de voltar a falar do assunto no Instagram.

Este sábado, 17 de setembro, Carolina Deslandes gravou um vídeo que se faz acompanhar pela questão: “Para quem é o single?”. Logo em seguida surge a frase: “Para as pessoas. Beijos”.