Carolina Deslandes compromete-se a perder dez quilos em dois meses

Arranca o ano novo e a minha mente nova. Propus-me a mudar os meus hábitos, a dar-me prioridade e a trabalhar no meu bem-estar físico e mental. Porque acredito que estão os dois ligados. Inicia-se agora um processo de perder 10 kilos em 2 meses, acompanhada pela minha nutricionista. E acima de tudo inicia-se um processo de priorização na minha vida. Se eu não me colocar em primeiro lugar, também não irei dar o melhor de mim no resto das coisas todas que tenho.�Vai ser difícil, mas compensador. Lets GO #ProgramaCarolinaDepuralina #Depuralina