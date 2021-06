Carolina Deslandes recorda “um dos concertos mais especiais” da carreira

Carolina Deslandes recordou, esta segunda-feira, 15 de março, um dos concertos mais especiais da carreira a solo. “Quem é que esteve lá?” questionou a artista.

A artista, que integra o programa “The Voice Kids Portugal”, da RTP1, como mentora, confessou que subir pela primeira vez ao palco do Coliseu de Lisboa, há dois anos, foi um dos momentos mais especiais da carreira.

“Há dois anos, neste dia, pisei pela primeira vez o palco do Coliseu de Lisboa em nome próprio. Foi um dos concertos mais especiais da minha vida. Quem é que esteve lá?” lembrou a cantora.

Diversos seguidores responderam à intérprete, revelando que marcaram presença no espetáculo em questão.

Recentemente, Carolina Deslandes recordou um momento único que viveu no Rock in Rio Brasil, com milhares de pessoas a cantar o seu tema “A Vida Toda”. “Parece que foi noutra vida. Está quase, está quase!” escreveu.