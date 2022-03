Carolina Deslandes confessou que pensou em deixar a música

Carolina Deslandes recorreu às redes sociais para desabafar com os seus fãs e confessou que ponderou deixar de cantar por uns meses.

“Há um mês liguei ao meu manager e disse-lhe que queria parar de trabalhar até ao fim do ano – não estou em condições de estar em público, não quero que as pessoas me vejam triste. Preciso de estar sozinha”, começou por escrever.

A cantora acrescentou ainda que o não o fez porque canta para “sobreviver” emocionalmente.

“Ele, que me conhece tão bem, disse-me que respeitaria a minha vontade, mas que achava que se eu ficasse sem música e sem cantar, ia ficar dez vezes pior. Porque eu não faço isto para trabalhar, faço para sobreviver. E não é financeiramente, é emocionalmente. Ele tem razão (como aliás acontece muitas vezes) se eu estivesse no buraco, mas estivesse sem música e sem as pessoas, não sei se seria capaz de avistar luz”, pode-se ler.

Carolina Deslandes referiu ainda o concerto que deu no passado domingo, dia 5, e para referir como se sente sortuda por ser acolhida com tanto “amor”.

“Ontem, depois do concerto, pensei: ‘eu tenho mesmo muita sorte. As pessoas acolhem-me com muito amor’ e é isso mesmo – acolhem-me. Ontem cada um de vocês tinha um bocadinho do meu coração partido na mão. E mostraram-me que o artista também pode pedir colo. Que afinal, somos todos pessoas”, acrescentou.

A artista aproveitou também para deixar um conselho: “Nunca digam a uma pessoa desolada ‘já viste a sorte que tens? Tens isto, tens aquilo’ A pessoa sabe. Isso só lhe traz mais culpa. Digam-lhe que apesar de tudo o que tem, é ok não estar bem. E que pode pedir ajuda. E que não há dor que dure a vida inteira. Somos todos só pessoas. A tentar e a falhar muito”, pode-se ler.